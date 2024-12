Este domingo, o Benfica B venceu na receção ao Felgueiras por 2-0, na 15.ª jornada da Liga, e subiu ao terceiro lugar.

Com uma entrada forte, as águias viram-se a vencer logo aos dois minutos, com um golo de Gustavo Varela, assistido por Gianluca Prestianni.

O Felgueiras ainda empatou, mas Carlos Eduardo teve o golo anulado. Aos 79 minutos, Pedro Rosas recebeu o segundo cartão amarelo e deixou a equipa reduzida a 10 unidades.

Aos 90 minutos, Luan Farias aumentou a vantagem após assistência de Hugo Félix.

Prestianni regressa assim à competição, depois de ter recuperado de lesão. A última vez que jogou foi a 28 de setembro, na vitória frente ao Gil Vicente (5-0)

Com este resultado, o Benfica B está em terceiro lugar, com 27 pontos. O Felgueiras está em 13.º, com 16.