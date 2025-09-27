O Benfica B empatou este sábado na receção ao Torreense, por 3-3, num jogo em que só conseguiram empatar para lá dos 90 minutos.

A disputar a sexta jornada da Liga, a equipa visitante acabou por abrir o marcador na primeira parte, aos 45+3 minutos, através de Costinha. Depois do intervalo, Rodrigo Rego apareceu e empatou. Porém, três minutos depois (61m), o Torreense voltou a passar para a frente, com golo de Kevin Zohi. Aos 76 minutos, Léo Silva aumentou a vantagem.

O Benfica garantiu o empate já para lá dos 90 minutos: Olívio Tomé fez o 3-2 aos 90m e o 3-3 aos 90+3m.

No outro jogo da manhã, o Sporting B perdeu na receção ao Marítimo, por 1-0.

Simo Bouzaidi marcou o golo solitário da partida, aos 86 minutos, numa altura em que os leões jogavam reduzidos a 10 unidades, face à expulsão de Eduardo Felicissimo

Por fim, o Penafiel recebeu e venceu o Felgueiras, por 2-0. Álvaro Santos, aos 66 minutos, e Davo, aos 90 minutos, marcaram os tentos.

