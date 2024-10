A Liga anunciou, esta quarta-feira, que os jogos Portimonense-Benfica B e Vizela-Oliveirense, da oitava jornada da II Liga, foram adiados para as manhãs de 23 e 24 de novembro, respetivamente.

A oitava ronda deste campeonato principiará no final da tarde desta sexta-feira, em Leiria, onde a União receberá o Felgueiras (18h).

Outros cinco encontros decorrerão no fim de semana.

Na tarde de 23 de outubro (quarta-feira), às 15h30, o FC Porto B receberá o Mafra.

Um mês volvido, a 23 de novembro (sábado, 11h), o Benfica B visitará o Portimonense. Na manhã seguinte (11h), o Vizela receberá a Oliveirense.

Os motivos destes ajustes de calendário não foram esclarecidos pela Liga, mas alguns dos emblemas envolvidos – nomeadamente Benfica B, FC Porto B, Vizela e Portimonense – contam com jogadores em compromissos pelas respetivas seleções.

O Penafiel lidera a II Liga, com 17 pontos, mais um face ao Benfica B. Em posição de promoção via play-off está o Tondela, com 13 pontos, mais um face ao Leixões.

No fundo da tabela está o FC Porto B, com quatro pontos, menos um do que Oliveirense e Portimonense.