O Sp. Covilhã recebeu e venceu o Benfica B, por 2-1, e deixou o último lugar da II Liga, que é agora ocupado pelo Trofense.

Os serranos abriram o marcador em cima do intervalo (45m) por Gilberto e aumentaram a vantagem na segunda parte (53m) por intermédio de Aponza. Logo a seguir, aos 57m, Benchimol ainda reduziu para as águias, mas não foi suficiente para evitar a derrota.

Com este resultado, o Sp. Covilhã passa a 17.º e penúltimo classificado, com 21 pontos, menos seis do que o Benfica B, que é 14.º e está em zona perigosa. Os encarnados podem ver Mafra e BSAD aproximarem-se e ficarem a apenas um ponto em caso de vitória.