II Liga
Há 1h e 31min
Tomás Araújo e Obrador titulares no empate do Benfica B
Recuperado de lesão, defesa-central ganhou ritmo e lateral espanhol também foi opção inicial na receção ao Leixões
Recuperado de lesão, defesa-central ganhou ritmo e lateral espanhol também foi opção inicial na receção ao Leixões
Tomás Araújo regressou nesta domingo à competição, ao alinhar de início no empate do Benfica B na receção ao Leixões (1-1).
O defesa-central, que falhou o Mundial de Clubes e parte da pré-época devido a uma pubalgia, cumpriu a primeira parte no eixo defensivo das águias, que foram para o intervalo em desvantagem. Werton inaugurou o marcador para o conjunto de Matosinhos aos 24 minutos.
Rafael Obrador, lateral-esquerdo espanhol recrutado neste mercado de verão ao Deportivo da Corunha, também foi titular e assistiu, de canto, Gonçalo Oliveira para o 1-1 aos 69 minutos.
Com este resultado, o Benfica B passa a somar 2 pontos na II Liga (dois empates em dois jogos), enquanto o Leixões tem 4 pontos.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS