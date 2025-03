Hugo Félix causou preocupação no Seixal durante a noite deste domingo, no desafio entre Benfica B e Portimonense para a II Liga. Num lance disputado nas alturas aos 50 minutos, na área do Portimonense, Hugo Félix foi atingido na cabeça.

Ficou inanimado e acabou por ser transportado de maca para o hospital. Também o atleta do Portimonense, Lucas Araújo, foi substituído. O jogo terminou com um empate a zeros.