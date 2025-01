Na tarde desta segunda-feira, no encerramento da 19.ª ronda da II Liga, Torreense e Benfica B empataram a um golo. Sob olhar atento de João Félix, Prestianni foi titular – mas saiu ao intervalo – enquanto Hugo Félix foi totalista.

Num encontro importante para as contas no topo da tabela, o marcador foi inaugurado pelos anfitriões e por Tobias Thomsen, aos 28 minutos. Assistido por Jean-Marie, o ponta de lança surgiu ao segundo poste para assinar o terceiro golo na II Liga.

Face ao domínio do Torreense, Nélson Veríssimo trocou Prestianni por Luan Farias ao intervalo.

Entre trocas, o ascendente das águias resultou no empate aplicado, de cabeça, por Luan, aos 80 minutos. Foi o segundo golo do extremo brasileiro, de 22 anos, na II Liga.

O empate deixa o Benfica B no 2.º lugar, com 35 pontos, menos dois face ao líder Penafiel. As águias já não perdem há cinco jogos na II Liga. Segue-se a visita ao Vizela (9.º), na tarde de sábado (15h30).

Por sua vez, o Torreense igualou o Alverca e subiu ao 4.º posto, com 31 pontos. Ao cabo de três empates consecutivos – e quatro rondas sem perder – os comandados de Tiago Fernandes visitam a Oliveirense (18.ª) na manhã de domingo (11h).

Desta forma, o Penafiel é líder, enquanto a segunda vaga de promoção é ocupada pelo Tondela (3.º). Por fim, o lugar de playoff de subida é ocupado pelo Torrense (4.º), empatado com o Alverca (5.º).

Na perseguição ao emblema de Torres Vedras, além dos ribatejanos, surgem Desp. Chaves, Ac. Viseu e U. Leiria.