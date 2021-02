Um dia depois de Sérgio Conceição estrear o filho Francisco no FC Porto-Boavista, António Folha repetiu o gesto e lançou Bernardo Folha aos 67 minutos do FC Porto B-Oliveirense. A estreia, porém, não podia ter corrido pior.



Dez minutos depois de entrar, Bernardo teve uma entrada imprudente sobre um adversário e recebeu o cartão vermelho direto. Uma expulsão aparentemente exagerada, pois o lance não é violento e Bernardo nem chega a acertar em cheio no adversário. O amarelo ficava melhor.

Nessa altura, o FC Porto B já perdia por 1-2 contra a Oliveirense, num jogo que até começou bem para os dragões. Toni Martinez - um dos jogadores requisitados à equipa A, tal como Cláudio Ramos e Romário Baró - marcou logo aos cinco minutos e a vantagem durou até aos 31 minutos.

Pedro Machado empatou e, aos 73, Pedro Bortolozzo fez a reviravolta no marcador. O FC Porto B ainda procurou o empate, mesmo reduzido a dez unidades, mas a Oliveirense lá se aguentou. Os dragões continuam no último lugar da II Liga.



FICHA DE JOGO:



FC PORTO B: Cláudio Ramos; Rodrigo Conceição, João Marcelo, Pedro Justiniano (Igor Cássio, 75) e Bessa; Johan Gómez (Tiago Matos, 61), Mor Ndiaye e Romário Baró; Rodrigo Valente (Rodrigo Pinheiro, 68), Toni Martinez e Gonçalo Borges (Bernardo Folha, 68).



OLIVEIRENSE: Arthur; Leo Bahia, Jorge Luiz (Michel, 84), Pedro Bortoluzzo (Luisinho, 84), Oliveira (Talis, 66), Kenidy (Pedro Ferreira, 90), Leandro Silva, Steven Pereira, Filipe Gonçalves, Pedro Machado e Onohara (Miguel Lima, 66).

Golos: Toni Martinez (5), Pedro Machado (31) e Bortoluzzo (73)

Cartão vermelho: Bernardo Folha (77)