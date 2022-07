A B SAD, clube que vai alinhar na II Liga na próxima temporada, venceu esta sexta-feira a equipa de atletas sem clube do Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol por 2-0, em encontro de preparação para a temporada.

O avançado Kikas bisou no encontro, com um golo em cada parte, sentenciando o resultado no Campus do Jogador, em Odivelas, local onde se realiza a 20.ª edição do Estágio do Jogador, promovido pela entidade sindical que é presidida por Joaquim Evangelista.

Os «azuis», relegados para o segundo escalão após terminarem a I Liga no último lugar, com 26 pontos, têm a estreia oficial na II Liga 2022/23 prevista para o fim de semana de 6 e 7 de agosto, na primeira jornada, com uma visita ao terreno do Trofense.