A Liga anunciou, na última quinta-feira, alterações nos estádios de alguns jogos do segundo escalão.



Face ao impedimento do Jamor, a B SAD vai receber o FC Porto B, num encontro referente à segunda jornada da II Liga, no centro de treinos do Benfica, no Seixal. No dia anterior, a «casa das águias», vai ser o palco do encontro do Estrela da Amadora contra o Farense, na sequência da sanção aplicada pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) que obriga o clube lisboeta a jogar em campo neutro.



Por sua vez, o Torreense, recém-promovido à II Liga, vai receber o Nacional em Mafra, visto que o seu recinto continua em obras de forma a cumprir os requisitos para acolher jogos desta competição. Este encontro é também referente à segunda ronda da prova.