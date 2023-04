A BSAD e o Académico Viseu empataram a um golo no Estádio Nacional num jogo importante para a luta pela permanência (no caso dos lisboetas) e para a subida à Liga, no caso do conjunto beirão.

Fabrício inaugurou o marcador para a BSAD aos 11 minutos, mas o conjunto orientado por Jorge Costa empatou aos 22m. Os visitantes terminaram o jogo em inferioridade numérica, depois de Messeguem ter sido expulso já na reta final.

Com este resultado, a BSAD mantém-se em zona de play-off de permanência, enquanto o Ac. Viseu falha a colagem ao Farense, que segue, à condição, no segundo lugar da II Liga.