No jogo que marcou o arranque da 31.ª jornada da II Liga, a BSAD venceu esta sexta-feira o Leixões em Matosinhos, por 2-0.

A expulsão de Wakaso, aos 44 minutos, deixou os anfitriões em inferioridade numérica e os visitantes chegaram ao golo em cima do minuto 72, graças a um cabeceamento de Kelechi John, na sequência de um livre.

Já no quinto minuto de descontos, num contra-ataque rápido, Yaya Sithole arrancou pela esquerda e serviu João Marcos para o 2-0.

O Leixões soma a terceira derrota consecutiva e continua numa situação perigosa, no 12.º lugar, com 36 pontos. Por seu turno, a BSAD – que põe fim a uma série de três jogos sem vencer - deixa a «linha de água» à condição e é agora 15.ª classificada, com os mesmos pontos do Nacional, 16.º, em lugar de play-off de despromoção.