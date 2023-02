O Moreirense goleou, este domingo, a BSAD por 4-1, numa partida da 21.ª jornada da II Liga.



Apesar da vitória folgada, o líder não se livrou de um susto frente antepenúltimo classificado quando João Marcos fez o 0-1 aos 21 minutos. No entanto, a equipa de Paulo Alves conseguiu sair para o intervalo em igualdade no marcador graças a um penálti de André Luís.



Na segunda parte o Moreirense não deu hipóteses e consumou a reviravolta com um golo de Madson aos 67 minutos. Volvidos seis minutos, Franco fez o 3-1 e os cónegos suspiraram de alívio antes de Platiny fixar o resultado final.



O Moreirense lidera com 49 pontos, com mais nove que o segundo classificado, Estrela da Amadora. Por sua vez, a BSAD continua no antepenúltimo lugar a um ponto do Nacional, o primeiro emblema fora da zona de descida.



Classificação da II Liga