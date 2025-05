Penafiel e Chaves não foram além de um nulo na abertura da última jornada da II Liga.

As duas equipas já não tinham nada para disputar na competição dado que, apesar de terem estado em bom plano ao longo da época, perderam pontos nas últimas jornadas.

Num jogo com poucas oportunidades, o destaque foi para o pontapé de bicicleta de Hélder Suker já na segunda parte.

Com este resultado, o Chaves está no sétimo lugar com 51 pontos, mais seis que o Penafiel que terminou no 10.º posto.