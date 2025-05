Depois de esta sexta-feira se ter decidido o campeão e as subidas da II Liga, este sábado foi a vez de se decidir o ponto oposto da classificação, com as descidas e o play-off de manutenção/despromoção.

A Oliveirense acabou por não conseguir ultrapassar o Paços de Ferreira na última jornada e está de regresso à Liga 3, de onde saiu em 2022. Os pacenses conseguiram manter o 16.º posto da classificação e vão agora disputar o play-off.

Reviravolta em Felgueiras

A Oliveirense precisava de vencer o Felgueiras e esperar que o Paços de Ferreira não triunfasse diante do Académico de Viseu.

Depois de um início de jogo bastante dividido, Nagata [37m] desferiu um grande remate de meia distância depois de uma bola que sobrou após um canto. O golo dava alguma esperança aos homens de Oliveira de Azeméis, mesmo sabendo que o Paços já vencia também por 1-0.

No entanto, no segundo tempo, os sonhos da Oliveirense da manutenção terminaram em 15 minutos. Aos 65, Tavares igualou o encontro e, logo depois, Mário Junior viu o segundo cartão amarelo, acabando por ser expulso.

João Silva [79m] concluiu a reviravolta de grande penalidade e consumou a descida de divisão direta da Oliveirense no 17.º lugar com 29 pontos, menos quatro que o Paços de Ferreira.

Pavlic garantiu o play-off de manutenção

O Paços de Ferreira dependia de si mesmo para manter o 16.º lugar e o play-off de manutenção da II Liga.

Pavlic [25m] marcou o único golo da partida depois de um contra-ataque excelente dos «castores» com um excelente remate fora da área.

Com esta vitória, ainda não será este sábado que o Paços de Ferreira vê confirmada a descida de divisão, e garantiu um pequeno balão de oxigénio com o play-off de manutenção.