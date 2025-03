O Vizela venceu este domingo o Paços de Ferreira por 2-1 numa partida a contar para a 26.ª jornada da II Liga.

Apenas já perto do intervalo é que o marcador foi inaugurado. Os vizelenses chegaram à vantagem por intermédio Morshel [45m] na sequência de um livre muito bem marcado.

Na segunda parte, o Paços de Ferreira reagiu depois do golo de Costinha [47m] mas Morshel [56m] bisou na partida depois de converter uma grande penalidade e devolveu a vantagem ao Vizela.

Com este triunfo, a equipa vizelense iguala o Chaves no segundo lugar com 44 pontos, já os «castores» são a primeira equipa acima da linha de água com 27 pontos conquistados.