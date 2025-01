No segundo jogo do dia, depois da vitória do Portimonense, com menos dois jogadores, sobre o Alverca, o Penafiel foi a Chaves vencer a equipa da casa por 0-1, numa partida a contar para 17.ª ronda da II Liga.

O único golo da partida foi marcado logo na primeira parte, por intermédio de Zé Leite, aos 30 minutos.

A equipa penafidelense regressa assim às vitórias, depois do empate frente ao Benfica B, e manteve assim o primeiro posto da classificação com 35 pontos. O Chaves já não vence à três jogos, e está no sexto lugar.

Veja aqui o único golo da partida: