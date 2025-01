Carlos Fangueiro é o escolhido para suceder a Ricardo Silva no comando do P. Ferreira. O treinador, recorde-se, saiu precisamente na terça-feira da semana passada do comando técnico do Leixões, pelo que acabou por estar uma semana no desemprego.

«O novo técnico do clube já começou a preparação do encontro da 18.ª jornada, com o CD Mafra, tendo orientado a sessão de treino desta manhã», anuncia o clube nas plataformas oficiais.

O técnico de 48 anos assume o comando do P. Ferreira numa altura em que o clube ocupa a 15º posição na tabela classificativa da II Liga e está em risco de descida de divisão.