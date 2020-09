O Desp. Chaves defronta na próxima quarta-feira o Benfica B, em jogo da 3.ª jornada da II Liga, e ainda não sabe se poderá contar com alguém da equipa técnica no banco, já que todos os elementos estão em isolamento desde 11 de setembro, o dia do jogo adiado com o Feirense.

No grupo de trabalho do clube flaviense foram detetados cinco casos de covid-19, sendo três jogadores - Samu, Guzzo e João Reis - e dois treinadores adjuntos - Pedro Machado e Tiago Castro. Apesar de não terem testado positivo, os outros três treinadores, incluindo o técnico principal Carlos Pinto, estão em confinamento em resultado da avaliação de risco realizada pelo delegado de saúde da USP do Alto Tâmega e Barroso.

O Maisfutebol sabe que, desde o dia do jogo com o Feirense, Carlos Pinto já realizou dois testes à covid-19, com resultado negativo, contudo, não teve ainda autorização para sair do isolamento.

Por isso, desde que a equipa foi autorizada a retomar os trabalhos, nenhum elemento da equipa técnica tem estado nos treinos, assim como não esteve no jogo frente ao Varzim da passada sexta-feira, o primeiro dos flavienses na II Liga esta temporada.

Foi o diretor desportivo dos flavienses, Nélson Lenho, a dar indicações aos jogadores durante o encontro, a partir do banco de suplentes, e foi ele quem esteve presente na conferência de imprensa após o encontro.

«Não é fácil. Nós fizemos a semana toda sem o nosso treinador e vamos continuar até ao jogo com o Benfica B. À partida ele sairá do isolamento na terça-feira», explicou Nélson Lenho.

Se se confirmar este cenário, Carlos Pinto ainda poderá estar no banco no encontro frente aos encarnados.