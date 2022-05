O Casa Pia recebeu e venceu o Vilafranquense por 2-1, no Estádio Pina Manique, no duelo da 33.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol. Um triunfo que permite aos gansos afirmarem-se na luta pela subida até à última e que, ao mesmo tempo, adia a possível promoção do Rio Ave já neste sábado e pressiona o Desportivo de Chaves, que só entra em campo no domingo.

Leonardo Lelo adiantou o Casa Pia aos 40 minutos, faria autogolo para o 1-1 ao minuto 53, mas Saviour Godwin apareceu pouco depois para ser decisivo, com o 2-1 ao minuto 58.

Com este resultado, o Casa Pia sobe, à condição, ao segundo lugar, com 65 pontos. Mantém-se a dois do Rio Ave, que tem 67, depois da vitória deste sábado na Covilhã. O Chaves, que tem 63 pontos e menos um jogo, entra em campo com a receção ao Estela, no domingo.

Na prática, e mesmo que o Chaves vença no domingo e faça 66 pontos, o Casa Pia está a uma vitória - fora ante o Leixões na última jornada - de subir, dado que há um Rio Ave-Chaves na última ronda.

À mesma hora, na Choupana, Famana Quizera foi o herói do Académico de Viseu, que venceu o Nacional por 2-1 e garantiu a manutenção. Quizera marcou aos seis e aos 37 minutos, prevalecendo, no final, o seu bis, perante o golo de João Camacho, que reduziu aos 88 minutos, na sequência da expulsão do guardião dos visitantes, Domen Gril (84m).

O Académico chega aos 37 pontos e está salvo da descida, dado que o Sporting da Covilhã, 16.º em lugar de play-off, manteve os 33 pontos com a derrota deste sábado.

Já ao início do dia, o FC Porto B e o Leixões venceram fora, respetivamente ante Penafiel e Mafra.