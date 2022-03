O treinador do Casa Pia, Filipe Martins, foi eleito para treinador do mês de fevereiro na II Liga portuguesa de futebol, confirmou esta sexta-feira a Liga.

O Casa Pia somou três vitórias em fevereiro, frente a Sp. Covilhã, Nacional e Trofense, tendo ainda empatado ante o Benfica B.

O treinador Filipe Martins só esteve no banco ante Benfica B e Trofense, tendo estado ausente nos restantes jogos por ter sido internado, fruto de complicações resultantes de infeção por covid-19.

O técnico chegou a ter alta hospitalar no final de fevereiro, mas acabou por ser internado de novo, conforme informou o Casa Pia, esta semana, assegurando que o técnico português apresenta melhorias.

Filipe Martins recolheu 35,29 por cento dos votos dos treinadores principais da competição, superando, na votação, José Mota do Leixões (17,65 por cento dos votos) e António Oliveira, do Benfica B (16,34 por cento dos votos).

O Casa Pia é líder da II Liga, com 52 pontos, mais quatro do que o Rio Ave, segundo com 48.