Jota, autor de dois dos cincos golos no Casa Pia no estádio do Mar, em declarações no relvado após a subida à II Liga:



«O que sentimos neste momento está aqui presente com toda a gente. Merecemos muito. Foi uma época muito dura, com muitos altos e baixos, mas fomos um verdadeior grupo. Unimo-nos quando estávamos menos bem, conseguimos superar todas as adversidades e chegámos ao último jogo a depender apenas de nós, o que é muito difícil. Fizemos o nosso trabalho e as coisas muito bem. É uma vitória não só grupo mas da instituição Casa Pia. Todos merecemos.



Liga? Vamos desfrutar disto aqui e depois veremos como será na Liga.



Nunca foi um peso [ter a possibilidade de subir]. Quem faz o que gosta e faz tão bem feito como nós, só tem de desfrutar. Divertimo-nos dentro do campo ao longo da época e este foi o reflexo disso. Subida tão rápida até à Liga? É como disse anteriormente: foi um trabalho muito bem feito por todos. Está aqui provado. Vamos para a I Liga c******.»