Penafiel e Casa Pia empataram a uma bola, num encontro da 25.ª jornada da II Liga.



A equipa de Pedro Ribeiro colocou-se em vantagem no marcador graças a um grande golo de Bruno César aos 40 minutos. Após um pontapé falhado de Ronaldo Tavares, a bola sobrou para o brasileiro ex-Benfica e Sporting que, de primeira, atirou de pé direito para o fundo da baliza contrária.



No entanto, a vantagem duriense durou dois minutos. Zidane Banjaqui igualou a contenda e acabou por fixar o resultado final.



O Penafiel igualou o Desportivo de Chaves com 37 pontos no sexto lugar enquanto o Casa Pia é oitavo com 34 pontos.



Veja o golo de Bruno César: