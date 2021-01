O treinador do Feirense, Filipe Rocha, foi suspenso 15 dias e multado em 1 785 euros por linguagem ofensiva dirigida a elementos da equipa de arbitragem, no jogo que terminou com derrota ante a UD Oliveirense (1-0), no domingo, para a 15.ª jornada da II Liga.

«No túnel de acesso aos balneários, dirigiu-se para o quarto árbitro, gritando bem alto: “isto e uma palhaçada do cara***, são uma vergonha”. Após o árbitro ter informado que o mesmo estava expulso, virou-se para o árbitro, gritando bem alto: “és um artista do cara***, já conseguiste o que querias, isto é um roubo, o golo está fora-de-jogo. Vou-te rasgar todo, isto foi um roubo, são uns palhaços”», refere o mapa de castigos da Federação Portuguesa de Futebol, de acordo com o relatório do árbitro.

Ainda quanto a castigos, o Farense foi punido em 204 euros, por comportamento incorreto dos apanha-bolas na vitória ante o Gil Vicente, por 3-1. Segundo o mapa de castigos, demoraram a dar a bola aos jogadores, com maior incidência na segunda parte.