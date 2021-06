Os treinadores da Liga e II Liga vão passar a seguir o mesmo sistema disciplinar dos jogadores. Quer isto dizer que os técnicos ficam automaticamente suspensos se completarem uma série de cinco cartões amarelos ou se forem expulsos.

A decisão foi aprovada esta quarta-feira na Assembleia Geral extraordinária da Liga Portugal, como explicou a diretora executiva do organismo, Sónia Carneiro.

Ao fim de uma série de cinco cartões amarelos, os treinadores cumprirão um jogo de suspensão, exatamente como os jogadores. Se virem um cartão vermelho, também ficam obrigatoriamente com um jogo de suspensão», afirmou, aos jornalistas, acrescentando depois que os demais elementos do banco, como médicos, por exemplo, não serão abrangidos por este sistema.

Sónia Carneiro informou ainda que foi aprovada uma proposta do Belenenses para retirar do regulamento a obrigatoriedade de o estádio alternativo escolhido pelos clubes ser a menos de 100 quilómetros de distância do estádio original.

«O Belenenses pediu que não houvesse qualquer limitação, pedido que foi aceite pelos demais clubes», afirmou a dirigente.