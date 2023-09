O Benfica B venceu o Lank Vilaverdense esta sexta-feira, por 4-1, em jogo da 6.ª jornada da I Liga realizado no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, casa emprestada da equipa de Vila Verde.

Os encarnados chegaram cedo a uma vantagem de dois golos, graças a Maestro e Cauê, que marcaram aos cinco e sete minutos, respetivamente. Ainda na primeira parte, Cauê bisou para o terceiro golo das águias, ao minuto 41.

Na segunda parte, o Lank Vilaverdense reduziu por Simon, aos 70 minutos. O resultado ficou completo já no segundo de seis minutos de compensação, com Diogo Prioste a anotar o quarto golo dos visitantes.

Com este triunfo, o Benfica B, orientado por Nélson Veríssimo, chega aos sete pontos e coloca-se, esta sexta-feira, no 8.º lugar, à condição. Põe fim a quatro jogos sem vitórias no campeonato, depois de três derrotas e um empate. Já o Lank Vilaverdense, treinado por António Barbosa, soma a quinta derrota seguida e segue no 18.º e último lugar, com um ponto.