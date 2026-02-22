O Farense perdeu por 2-0 diante do Chaves, em jogo a contar para a 23.ª jornada da II Liga.

O Chaves, que não vencia há sete jogos (seis derrotas e um empate), volta a somar três pontos, dois meses depois. Numa primeira parte sem grandes incidências, a equipa da casa abriu o marcador através de Roberto (16m), que beneficiou do passe de Bruno Rodrigues. O avançado de 37 anos apontou o nono golo da temporada.

No segundo tempo, o Farense procurava reagir, mas sofreu o segundo golo nos instantes iniciais. Reinaldo, aos 49 minutos, ampliou a vantagem com um 'golaço' de livre e dilatou o resultado para 2-0.

Veja o golo do brasileiro:

Com este resultado, o Chaves ocupa o 11.º lugar com 30 pontos. Já o Farense, encontra-se nos lugares de despromoção, 17.º lugar, com 24 pontos.