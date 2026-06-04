David Kusso, extremo-direito do Desportivo de Chaves, está a caminho dos búlgaros do Levski Sófia, num negócio que pode render um milhão de euros, apurou o Maisfutebol.

Além do valor acordado na transferência, o Chaves garante ainda uma percentagem de uma futura transferência do jogador.

Esta temporada, recorde-se, David Kusso apontou cinco golos e três assistências ao serviço dos flavienses.