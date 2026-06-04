II Liga
Há 30 min
II Liga: David Kusso ruma à Bulgária e rende um milhão ao Desp. Chaves
Avançado angolano prossegue a carreira no Levski Sófia
AL
Avançado angolano prossegue a carreira no Levski Sófia
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David Kusso, extremo-direito do Desportivo de Chaves, está a caminho dos búlgaros do Levski Sófia, num negócio que pode render um milhão de euros, apurou o Maisfutebol.
Além do valor acordado na transferência, o Chaves garante ainda uma percentagem de uma futura transferência do jogador.
Esta temporada, recorde-se, David Kusso apontou cinco golos e três assistências ao serviço dos flavienses.
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