A Académica anunciou esta quarta-feira que chegou a um acordo com o treinador Rui Borges quanto à rescisão amigável do seu contrato, situação que já estava a ser equacionada desde segunda-feira, logo após a derrota dos estudantes, em casa, diante do Vilafranquense (1-2).

«A Associação Académica de Coimbra OAF vem informar os seus sócios e demais interessados que, durante a manhã de hoje, chegou a acordo com o treinador Rui Borges e restante equipa técnica para a rescisão amigável do seu contrato», anunciou o clube de Coimbra num curto comunicado.

A Briosa perdeu todos os jogos oficiais que realizou na presente temporada, um para a Taça da Liga e outros seis na II Liga onde ocupa o último lugar da classificação.

O clube agradeceu a Rui Borges e aos seus adjuntos «toda a seriedade, profissionalismo e honestidade» com que pautou a sua passagem pelo clube e desejou-lhe «votos sinceros de grandes sucessos pessoais e desportivos» para o futuro.