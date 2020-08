Os testes à covid-19 realizados na quinta-feira aos jogadores e toda a estrutura do Desportivo de Chaves deram negativo, mantendo-se o médio Carlos David como o único positivo, disse hoje o emblema da II Liga.

«Cumprindo o plano de contingência predefinido, o conselho de administração da SAD e a direção do clube informam que os testes de despistagem à covid-19 realizados esta quinta-feira aos jogadores, técnicos, funcionários e estrutura diretiva do GD Chaves foram todos negativos», anunciou o clube na sua página oficial na Internet.

Os transmontanos esclareceram ainda na mesma nota que o médio brasileiro Carlos David, que testou positivo no fim de semana passado, se encontra assintomático e a seguir as normas da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Treze jogadores do Desportivo de Chaves estão em isolamento desde a semana passada após o médio Carlos David ter testado positivo à covid-19.

O médio brasileiro Carlos David, de 24 anos, tinha apresentado sintomas do novo coronavírus antes do treino da manhã de 24 de julho e o teste revelou-se positivo.

O técnico Carlos Pinto tem orientado os treinos da pré-temporada tendo em vista a época 2020/2021 no segundo escalão com apenas 10 jogadores, explicou fonte do clube.

A mesma fonte adiantou que, no total, 13 jogadores, os 12 mais próximos de Carlos David, nomeadamente os que partilhavam o balneário com o médio, estão em isolamento.

Dois elementos da estrutura técnica, em concreto da equipa médica, também estão em isolamento, acrescentou.