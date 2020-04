O Nacional pondera regresso aos treinos segunda-feira, um mês após a suspensão das provas profissionais por parte da Liga, apurou o Maisfutebol.



O emblema insular pretende que os jogadores façam sessões de trabalho no relvado e em contacto com a bola. A retomaram-se os treinos, estes serão realizados de forma individual ou em grupos de dois, no máximo, respeitando sempre as normas de segurança e de proteção.



Recorde-se que a Madeira registou 50 casos confirmados de Covid-19 e há mais de meia centena à espera de resultados laboratoriais.



O Nacional ocupa o primeiro lugar da II Liga aquando da interrupção da competição.