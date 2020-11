O Varzim anunciou que, no tota, 11 elementos do grupo de trabalho estão infetados com o novo coronavírus.

Segundo o emblema poveiro, depois dos testes realizados na sexta-feira a todo o plantel, são agora oito jogadores e três elementos da equipa técnica que estão infetados, encontrando-se assintomáticos, e já em isolamento.

Durante a semana, o clube tinha divulgado que o técnico principal, Miguel Leal, e outros dois jogadores tinha testado positivo, juntando-se, assim, a outros dois atletas que na semana anterior também tinha sido infetados e cumpriam isolamento.

Estes 11 elementos do grupo de trabalho dos poveiros não vão estar presentes na partida deste sábado, frente ao Académico de Viseu, da nona jornada da II Liga, agendada para as 15:00.

O Varzim é o último classificado do campeonato, com apenas cinco pontos somados em oito jornadas, tendo encaixado cinco derrotas consecutivas nas últimas cinco rondas.