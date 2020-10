O Desportivo de Chaves anunciou este sábado que os avançados Roberto e Batxi estão infetados com o novo coronavírus e falham o encontro frente ao FC Porto B, da sétima jornada da II Liga.

Fonte do clube transmontano explicou à agência Lusa que os dois jogadores tiveram teste positivo antes da partida no terreno do FC Porto B, agendada para as 15:00 deste sábado.

Roberto já tinha falhado o encontro de terça-feira frente à Oliveirense, após ter tido contacto com um familiar direto infetado com covid-19, disse a mesma fonte.

«Os jogadores estão em isolamento, seguindo as normas da Direção-Geral da Saúde, e a serem acompanhados pelo departamento médico do clube», acrescentou.

Após a derrota por 2-0 frente à Oliveirense, o emblema de Chaves também tinha divulgado que o médio Kevin Pina estava infetado com o novo coronavírus.

Desde o início da temporada, o Desportivo de Chaves já registou mais sete casos de infeção, entre jogadores e elementos da equipa técnica, com todos a terem sido já dados como curados.