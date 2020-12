A receção do Leixões à Oliveirense, da décima jornada da II Liga, foi adiada depois de 12 elementos da estrutura profissional do emblema de Matosinhos ter testado positivo à covid-19.

A partida foi reagendada para 6 de janeiro, às 18h00.

Além destes 12 casos positivos, outras 16 pessoas terão de cumprir isolamento profilático durante 14 dias.

Ora, além do jogo com a Oliveirense, o Leixões já pediu o adiamento do encontro com o Nacional, da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal (domingo), e com o Vilafranquense, dia 20 de dezembro.