O Varzim anunciou esta terça-feira a suspensão de «todas as atividades da sua equipa profissional» por terem sido «detetados mais casos positivos assintomáticos nos testes Covid-19, realizados a todo o plantel e equipa técnica.»

Recorde-se que no sábado, o clube poveiro da II Liga tinha anunciado que, no total, eram 11 os elementos do grupo de trabalho infetados com o novo coronavírus.

Com o aumento de casos, as atividades são assim suspensas «com a data de regresso a ser avaliada consoante o desenrolar da situação epidemiológica», pode ler-se na nota do Varzim.