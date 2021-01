Cova da Piedade e FC Porto B empataram na tarde desta segunda-feira a um golo, em Almada, em jogo da 14.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol.

Um golo de Gonçalo Borges, aos 12 minutos, deu vantagem aos portistas, mas João Meira, com um cabeceamento na área, no segundo minuto de compensação, fez o 1-1 final para a equipa orientada por Ricardo Aires.

Com este resultado, o Cova da Piedade somou o segundo empate seguido e o terceiro jogo consecutivo sem vitórias. Está à condição no 11.º lugar, com 16 pontos. Já o FC Porto B chega aos 12 pontos, está no 15.º lugar – também à condição porque Leixões (16.º) e UD Oliveirense (17.º) têm jogos a menos – e vai em quatro rondas seguidas sem ganhar, com dois empates e duas derrotas.