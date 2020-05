A SAD do Cova da Piedade, atual penúltimo classificado da II Liga, emitiu um comunicado no qual se manifesta «frontalmente contra» a possibilidade de os dois últimos classificados da competição serem despromovidos ao Campeonato de Portugal, antecipando aquela que diz ser uma «das hipóteses plausíveis de decisão da direção da Liga».

Numa longa nota com 17 pontos, a sociedade do clube de Almada cita os Estatutos da Liga Portuguesa de Futebol Profissional para dizer que a competência de deliberar sobre a matéria das subidas e descidas não cabe à direção de Pedro Proença, referindo que essa decisão tem de ser tomada em Assembleia Geral. «Desta forma, verifica-se a incompetência relativa da Direção da LPFP para deliberar numa matéria que é da competência da Assembleia Geral da LPFP, enquanto vício orgânico do autor do ato.

A SAD do Cova da Cievade acrescenta que uma decisão no sentido de despromover os dois últimos classificados à data da suspensão definitiva da II LIga «violará o princípio do mérito desportivo. «Faltando ainda disputar vários jogos da II Liga, ficam as sociedades desportivas envolvidas na luta pela manutenção privadas de conquistarem em campo o direito de permanecer na II Liga das competições profissionais», argumenta.

O emblema da margem sul alerta ainda para os prejuízos «sérios e irreparáveis» que estão em causa e que, caso essa seja a decisão tomada, terão de ser assacadas responsabilidades. «A Clube Desportivo Cova da Piedade - Futebol, SAD apela a todos os diretamente intervenientes em tal decisão a devida ponderação de todos os interesses e direitos em jogo por forma a acautelarem-se os princípios da verdade e do mérito desportivo», conclui o comunicado.