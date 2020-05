A Associação de Futebol de Setúbal (AFS) está solidária com a SAD do Cova da Piedade, que na passada terça-feira viu a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) anunciar a sua despromoção, juntamente com o Casa Pia, ao Campeonato de Portugal.

Para o Presidente da AF Setúbal, Francisco Cardoso, tendo em conta o panorama pelo qual o país passa, com uma crise de saúde pública provocada pela pandemia de covid-19, a Liga devia ter estudado outras possibilidades que não esta, considerada pelo dirigente como «demasiado penalizadora», para o emblema da margem sul do Tejo.

«Numa conjuntura como esta, que estamos a atravessar, de uma crise de saúde psicológica, desportiva e financeira, deviam ter analisado outra solução. É o único campeonato do país onde há descidas», referiu o líder da AF Setúbal à agência Lusa.

A AF Setúbal diz que a descida do Cova da Piedade «não faz sentido» e que se tivesse sido a associação a decidir «teria decidido de outra forma, se fosse chamada a fazê-lo».

Francisco Cardoso deixa mesmo no ar as suas dúvidas de que a I Liga, a única competição autorizada a ser concluída, o chegue a ser.

«Vamos ver se o campeonato da I Liga chega ao fim. Se não chegar, vai haver descidas também? É uma pergunta que fica para fazerem a essas pessoas», disse o dirigente que em relação a uma eventual inversão da decisão da Liga, remeteu a questão para «as pessoas que decidem», uma vez que «só quem decide é que pode falar disso», acrescentou.

A II Liga foi interrompida devido à pandemia de covid-19, a 12 de março, e nessa altura, com 24 jornadas realizadas, o Cova da piedade ocupava a 17ª penúltima posição da prova com 17 pontos, enquanto o Casa Pia era o último da classificação com apenas 11 pontos.

No plano de desconfinamento, devido à pandemia do novo coronavírus, o Governo excluiu a continuidade da II Liga e definiu que apenas a I Liga e a final da Taça de Portugal vão poder ser concluídas, dependendo ainda a realização dos jogos que faltam do parecer da Direção Geral da Saúde (DGS)