Após a vitória sobre o Sp. Covilhã (1-3), a primeira da época, o treinador do Cova da Piedade revelou que apresentou a demissão há uma semana.

«Quero dizer que apresentei no sábado o meu pedido de demissão», revelou António Pereira, que quer discutir «aspetos organizativos» e também a composição do plantel, que considera desfalcado no meio-campo e na defesa.

«Entretanto, não houve essa oportunidade de falar com o presidente. Vamos ver amanhã (domingo) se consigo falar com ele», acrescentou.