Depois da troca de acusações, o consenso.

Rio Ave e Académica informaram, num comunicado conjunto publicado nas redes sociais dos vilacondenses, que a partida da II Liga agendada para esta segunda-feira por acordo das duas partes.

Recorde-se que a Académica, vítima de um surto de covid-19, acusou o adversário nortenho de falta de fair-play, uma vez que o pedido dos estudantes para adiar a partida havia sido recusado num primeiro momento. O emblema de Vila do Conde justificou-se com o facto de ter sete jogos agendados no próximo mês, o que tornava o adiamento «hercúleo ou mesmo impossível».

Agora, os dois clubes informam que já houve consenso, inclusive na nova data para o desafio, agendado para a próxima quarta-feira, às 18h00.

«Esclarecem ainda ambas as Direções que as posições anteriormente tomadas sobre este assunto, através de comunicados publicados nas respetivas páginas oficiais, nunca pretenderam beliscar sequer, a excelente relação que sempre existiu e sempre existirá, entre a Académica e o Rio Ave FC», lê-se, no comunicado.