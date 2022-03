O treinador do Casa Pia, Filipe Martins, voltou a ser internado no passado dia 28 de fevereiro e permanece desde então, embora com «melhorias» no estado de saúde, confirmou o clube lisboeta, ao final da noite de terça-feira, após a vitória sobre o Mafra.

Filipe Martins, recorde-se, foi hospitalizado no dia 17 de fevereiro devido a sequelas provocadas pela covid-19, teve alta no dia 25, mas voltou a «ter nova entrada hospitalar» três dias depois, a 28 do mesmo mês.

Na terça-feira, o adjunto principal, Vasco Matos, foi quem orientou a equipa no duelo que terminou com vitória por 3-1 sobre o Mafra, da jornada 25 da II Liga.

«Como informado anteriormente, no passado dia 17 de fevereiro, o treinador foi internado em unidade hospitalar para realizar exames médicos, no seguimento da infeção de covid-19, permanecendo até ao dia 25 de fevereiro, data que teve alta. No entanto, foram necessários exames e tratamentos complementares, o que levou o técnico a ter nova entrada hospitalar no passado dia 28 de fevereiro, onde permanece desde então. O departamento clínico junto com a equipa médica do técnico tem acompanhado e prestado diariamente todo o apoio. Mais informamos que o seu estado de saúde vem apresentando melhorias», refere o Casa Pia, no comunicado.