O treinador do Desportivo de Chaves, Carlos Pinto, voltou ao trabalho na manhã desta terça-feira, depois de um período de duas semanas em quarentena.

Além do técnico principal, também os adjuntos André Moreira e Jorge Teixeira «regressaram esta manhã ao trabalho», informou, em comunicado, o emblema flaviense, que atua na II Liga.

O treinador de guarda-redes, Tiago Castro, está curado da covid-19 e também integrou os treinos.

Dos restantes elementos da equipa técnica, apenas Pedro Machado «ainda não foi autorizado a voltar ao trabalho, o que deverá acontecer nos próximos dias», pode ler-se no sítio oficial do clube.

De lembrar que, no arranque da época, o Desp. Chaves apresentou-se no terreno do Feirense e o encontro foi adiado já com as equipas em campo, no mesmo dia em que foram conhecidos quatro casos positivos de covid-19: os dos jogadores Raphael Guzzo e Samuel Silva e dos adjuntos Tiago Castro e Pedro Machado.

As autoridades impuseram quarentena obrigatória aos restantes elementos da equipa técnica e, assim, o Desp. Chaves deu o pontapé de saída na II Liga, no último fim-de-semana, no empate sem golos ante o Varzim, sem treinador no banco de suplentes.

Os transmontanos deslocam-se na quarta-feira ao Seixal, para defrontar o Benfica B, em jogo da terceira jornada da II Liga.