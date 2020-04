O Feirense regressou esta terça-feira aos treinos, depois da paragem forçada devido à pandemia de covid-19.

Os fogaceiros assinalaram o regresso nas redes sociais, garantido que estão a ser cumpridas «todas as medidas de segurança».

O Nacional tinha sido a primeira equipa da II Liga a voltar aos treinos. As duas equipas estão na luta pela subida ao principal escalão do futebol português.

