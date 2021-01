O Leixões decidiu entrar em campo de bata branca no jogo contra o Vilafranquense para homenagear os profissionais de saúde na luta contra a Covid-19.



Além das batas brancas, os jogadores do emblema de Matosinhos carregaram uma faixa com a palavra «Obrigado». O médico do clube, Hugo Amorim, juntou-se à equipa, simbolizando todos os profissionais de saúde que participam na luta contra o novo coronavírus.



Os Bebés do Mar bateram o Vilafranquense por 2-0, num jogo em que não tiveram o seu treinador e o guarda-redes titular Beto, ambos infetados com Covid-19.