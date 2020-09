Em declarações à agência Lusa esta sexta-feira à noite, o delegado da Unidade de Saúde Pública (USP) do Alto Tâmega e Barroso explicou que novas informações que surgiram ao final da tarde motivaram a realização de uma segunda avaliação de risco e, como consequência, o adiamento Feirense-Desp. Chaves por entender que não havia condições para realizar a partida em segurança.

Em declarações à TVI, a diretora-executiva da Liga foi confrontada com a omissão de um jantar na segunda-feira que terá estado na base do adiamento do jogo em cima do apito inicial, informação que começou a circular ainda na sexta-feira à noite. «Não faço ideia do que esteve na base da alteração da decisão. O que temos por escrito por parte da autoridade local de saúde não nos fala de nenhum jantar», afirmou Sónia Carneiro, que considerou que a decisão não foi a mais adequada. «Os jogadores partilham autocarro, balneário e já assim o fizeram no fim da época passada. Não há nenhuma mudança em relação ao que aconteceu na época passada para o que está a acontecer esta época. Entendemos que poderá ter havido uma falha de comunicação e um excesso de zelo», frisou.

Ao jornal O Jogo, Gustavo-Martins-Coelho, delegado da Unidade de Saúde Pública (USP) do Alto Tâmega e Barroso, confirmou que os responsáveis do emblema flaviense «omitiram o jantar» e que foi isso que levou as autoridades de saúde a mudarem a avaliação de risco.

Para Sónia Carneiro, casos positivos isolados não podem levar ao afastamento de jogadores que tenham testado negativo para a covid-19. A responsável frisou que o futebol é uma atividade altamente escrutinada e aproveitou declarações de António Costa já neste sábado para deixar um aviso. «Acho que o futebol tem de ser tratado como as empresas em todos os outros sítios. Ouvimos hoje o primeiro-ministro dizer que voltar a parar o país terá um custo insuportável para empresas, famílias e emprego. O futebol não está só diretamente relacionado com as equipas, mas com toda a atividade económica que existe à volta do futebol. O futebol está a dar o exemplo, os jogadores são permanentemente controlados e estamos a fazer testes para evitar que existam surtos.»