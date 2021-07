Dezasseis futebolistas da equipa principal do Leixões apresentaram sintomas na sequência da vacinação contra a covid-19, feita na quarta-feira, pelas 18 horas, em Matosinhos.

Segundo apurou o Maisfutebol junto de fonte do Leixões, após a notícia avançada pelo JN, todos os atletas, além de equipa técnica, corpo médico e restantes elementos da estrutura profissional, tomaram a vacina da Janssen (uma dose).

Um dos atletas teve mesmo de receber tratamento médico no local, tendo os efeitos secundários começado a surgir com mais evidência, em alguns atletas, na madrugada de quarta para quinta-feira e durante o dia de ontem. Febre, fadiga, dores de cabeça e vómitos foram os sintomas reportados nos jogadores e noutros elementos da equipa dos ‘bebés do Mar’.

Na quinta-feira, o treino do Leixões durou apenas cerca de meia hora, fruto da incapacidade física demonstrada e comunicada por boa parte dos atletas, provocada pelos sintomas apresentados. Depois de 15 casos assinalados até ao início desta manhã, o treino desta sexta-feira trouxe o 16.º caso, o de um jogador que apenas conseguiu treinar cerca de dez minutos. O treinador, José Mota, que também apresentou sintomas, orientou a sessão matinal, composta com os restantes jogadores da equipa principal e vários dos sub-23.

O Leixões já contactou a task-force responsável pela vacinação, colocando-se à disposição para o estudo desta situação. Importa lembrar que as vacinas, apesar de extremamente seguras e eficientes, podem desencadear efeitos secundários de diferente intensidade.

Segundo foi possível perceber, o primeiro jogo oficial da época 2021/2022, já na próxima segunda-feira, contra o V. Guimarães (20h15), para a primeira ronda da Taça da Liga, não está em causa.