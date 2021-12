O Rio Ave emitiu um comunicado a citar Jorge Jesus ao dizer que «o fair-play é uma treta», depois do Sp. Covilhã ter recusado um pedido para adiar o jogo da 16.ª jornada da II Liga que está marcado para o último dia do ano.

O clube de Vila do Conde começa por dizer que «o Rio Ave apresenta um quadro de infeção em uma dezena de atletas, bem como praticamente toda a equipa técnica, incluindo o treinador Luís Freire, e alguns outros elementos do staff» e, nesse sentido, «fez uma exposição à Liga, com conhecimento do Sporting da Covilhã, no dia 27 de Dezembro, dando conta do momento atual, apelando a uma reflexão e pedindo que fosse considerado o adiamento do jogo».

O Rio Conta depois que o Sp. Covilhã respondeu de forma negativa, justificando que na época anterior também defrontou o Estoril com o plantel limitado a treze jogadores. «Curiosamente, questionado o Estoril sobre este jogo, foi-nos transmitido que o Sporting da Covilhã nunca pediu o adiamento do mesmo», comenta o clube de Vila de Conde ainda no mesmo comunicado.

A fechar a nota, o clube de Vila do Conde acusa o adversário de falta de fair-play. «Entendemos que esta postura do Sporting da Covilhã revela uma total ausência de fair-play e de consideração desportiva, para não falar de muitos anos de relações cordiais entre clubes», refere.

O Rio Ave fecha depois o comunicado, com a tal citação de Jorge Jesus. «Acima de tudo, continuamos a acreditar no fair-play, no desportivismo e na postura positiva e responsável no trabalho diário e no bem comum, mesmo que, de quando em vez, se observe o chavão popular: “o fair-play é uma treta”».