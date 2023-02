Meio ano depois, o doce sabor da vitória.

O Sporting da Covilhã regressou esta segunda-feira aos triunfos, ao vencer em casa do Feirense, por 2-0, em jogo da 19.ª jornada da II Liga.

Sidney Lima, com um autogolo, deu vantagem aos serranos à passagem do minuto 34. No segundo tempo, aos 53 minutos, Wilinton Aponza fez o 2-0.

Seis meses depois, o Covilhã volta a vencer um jogo da II Liga: continua em último lugar, mas agora com menos dois pontos do que o Trofense, penúltimo. O Feirense segue na 12.ª posição, com 24 pontos.