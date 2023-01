O FC Porto B conseguiu a primeira vitória em 2023 contra o Sporting da Covilhã (2-1), este domingo.



Os dragões construíram os alicerces do triunfo na primeira parte com golos de Abraham e João Mendes. Os serranos ainda reduziram o marcador por Kukula, num lance de bola parada, mas não foram capazes de evitar nova derrota - não ganham desde agosto (!).



Com esta vitória a equipa B do FC Porto isolou-se no sexto lugar com 26 pontos enquanto o Sp. Covilhã está afundado no último lugar da classificação com apenas 8 pontos.



Classificação da II Liga