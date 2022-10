Alex é sucessor de Leonel Pontes no comando do Sporting da Covilhã.



O treinador de 43 anos vai orientar os serranos, penúltimos classificados da II Liga, depois de experiências no Felgueiras 1932, Académico de Viseu e nos sub-19 e sub-23 do Vitória de Guimarães.



O Sporting da Covilhã tem cinco pontos conquistados em sete jornadas na II Liga 2022/23, fruto de uma vitória, dois empates e quatro derrotas. Tem os mesmos pontos do 15.º e 16.º classificados, B SAD e UD Oliveirense, e mais um do que o 18.º e último, o Torreense.